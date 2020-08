Pauwels, 36 ans, devait prendre le départ du Tour de l'Ain vendredi. Il devra également faire l'impasse sur le Critérium du Dauphiné (12-16 août).

"Serge était étonnement fatigué ces derniers jours et nous avons décidé de l'examiner", a précisé Max Testa, le médecin de l'équipe. "Il souffre d'une légère infection virale. Rien de grave mais il doit faire l'impasse sur le Tour de l'Ain et le Critérium du Dauphiné. De plus, il a été testé négatif au Covid-19."

Pauwels espère remonter le plus vite possible sur son vélo. "Je me sentais bien il y a quelques jours lors du stage en Toscane. J'avais hâte de prendre le départ du Tour de l'Ain. C'est une déception mais je suis content que ce ne soit rien de grave. Après un peu de repos, je pourrai reprendre l'entraînement et enfin la course."

Le Polonais Michal Paluta va remplacer Pauwels chez CCC au Tour de l'Ain.