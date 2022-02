Son équipe a annoncé qu'il ne pouvait prendre le départ en raison d'une infection au Covid-19. Joao Rodrigues avait remporté le Tour de l'Algarve 2021 devant le Britannique Ethan Hayter et le Danois Kasper Asgreen, alors que l'épreuve avait été reportée en mai à cause de la crise sanitaire. Le Portugais succédait alors au palmarès à Remco Evenepoel, vainqueur en 2020.

Le coureur Quick-Step Alpha Vinyl revient cette année en Algarve, où il disputera sa deuxième course de la saison après le Tour de la Communauté de Valence. Evenepoel, qui a fait du Tour de l'Algarve son premier objectif de la saison, est un des prétendants à la victoire finale, au même titre que Michal Kwiatkowski, Geraint Thomas et Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) et Brandon McNulty (UAE Team Emirates).