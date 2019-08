Ben Hermans s'est imposé à l'arrivée de la 2e étape du Tour de l'Utah cycliste (2.HC), mercredi aux Etats-Unis. Elle menait les coureurs de Brigham City à Powder Mountain Resort à 2.705 mètres d'altitude au long d'un parcours de 135,8 km et au terme d'une montée de 11,8 km au dénivelé positif moyen de 9,7%. Le natif de Hasselt, membre de l'équipe Israel Cycling Academy, s'est envolé dans la dernière ascension et a franchi la ligne d'arrivée sur une route en terre, avec 20 secondes d'avance (officieux) sur le Canadien James Piccoli (Elevate - KHS Pro Cycling) et 35 sur le Danois Niklas Eg (Trek Segafredo).

Hermans, 33 ans, qui a pointé le doigt au ciel après avoir frappé son brassard noir en hommage au regretté Bjorg Lambrecht, dépossède Lawson Craddock (EF Education First) du maillot jaune de leader, conquis mardi à l'arrivé de la première étape. L'Américain a cédé plus de trois minutes.

Seul Belge engagé sur les routes de cette 15e édition du Tour de l'Utah, Ben Hermans compte 22 secondes d'avance sur Piccoli et 46 sur Eg au général.

Il signe le 13e succès de sa carrière et le 3e de la saison après la 4e étape et le classement final du Tour d'Autriche.

Jeudi, la 3e étape longue de 138,3 km, fera de nouveau la part belle aux grimpeurs entre Antelope Island State Park et North Salt Lake.

Le Tour de l'Utah s'achève dimanche. L'année dernière, l'épreuve avait été remportée par l'Américain Sepp Kuss devant Ben Hermans, deuxième à 2:09.