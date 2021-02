La nuit dernière, il neigeait encore sur les flancs du Mont Chauve, mais l'organisation s'est rendue sur place à sept heures du matin samedi et a décidé que la course pouvait se dérouler. Il a beaucoup neigé vendredi soir et l'organisation a donc décidé de se rendre sur place tôt samedi matin pour vérifier si la troisième étape pouvait avoir lieu. Cette inspection avec les autorités locales s'est bien déroulée et la course peut donc continuer, avec l'arrivée comme prévu à hauteur du Chalet Reynard (et non au sommet). On n'attend plus de neige samedi, seulement des températures très froides. La route sera déneigée.

L'étape de 153,9 kilomètres, au départ d'Istres et à l'arrivée à la station de ski du Chalet Reynard, à mi-pente du Géant de Provence est l'étape reine de ce Tour de la Provence. Davide Ballerini, vainqueur des deux premières étapes, est actuellement leader du classement général. Il possède un avantage de seize secondes sur Alex Aranburu. L'an dernier c'est le grimpeur colombien Nairo Quintana qui s'était imposé en solitaire dans cette même étape.