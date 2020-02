Tour de la Provence - La dernière étape pour Owain Doull, Nairo Quintana vainqueur final

Le Colombien Nairo Quintana (Arkéa Samsic) est le vainqueur final du Tour de la Provence (2.Pro) dont la quatrième et dernière étape, entre Avignon et Aix-en-Provence (170,5 km), a été remportée par Owain Doull (Ineos). Le Britannique s'est montré le plus rapide d'un groupe de quatre échappés qui a résisté au retour du peloton.

Le Français Romain Combaud (Nippo Delko One Provence), le Britannique Owain Doull (Ineos), l'Américain Ian Garrison (Deceuninck-Quick Step) et l'Autrichien Matthias Brändle (Israel Start-Up Nation) se sont échappés après la première ascension du jour, le Col des 3 Termes. Ils ont compté plus de 4 minutes d'avance, passant également le Col de l'Aire dei Masco en tête, avant de voir le peloton se rapprocher progressivement.

Leader après sa victoire dans l'étape reine au Mont Ventoux samedi, Quintana devait surtout se méfier des Astana, qui comptaient en leurs rangs le deuxième, le Russe Aleksandr Vlasov (+1:04), et le troisième, le Kazakh Alexey Lutsenko (+1:28). Le Colombien contrôlait la situation sur la dernière ascension, La Cride.

Les quatre échappés résistaient au retour du peloton et se jouaient la victoire au sprint. Doull devançait Brändle, Garrison et Combaud. Lutsenko règlait sprint du peloton à 6 secondes.

Le Britannique, 26 ans, enlève la deuxième victoire de sa carrière après une étape de l'Herald Sun Tour l'an passé. Il débloque au passage le compteur de l'équipe Ineos.

Pas de changement au classement général final où Quintana devance Vlasov et Lutsenko. A 30 ans, Quintana s'offre la 41e victoire de sa carrière, la 15e dans une course par étapes, lui qui compte notamment un Giro et une Vuelta à son palmarès. Quintana succède au palmarès à l'Espagnol Gorka Izagirre.