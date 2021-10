Le Slovène a remporté son deuxième monument de l’année, alors qu’Evenepoel (19e) a eu une panne de jambes.

On ne le dira jamais assez mais la nouvelle génération n’a peur de rien. Surtout pas des efforts de longue haleine dénué de tout calcul. À ce petit jeu-là, Tadej Pogacar n’est pas le dernier.

Le phénomène slovène, que l’on savait dans une forme ascendante depuis dix jours, a épaté la galerie. Il restait trente-cinq kilomètres jusqu’à la Viale Roma de Bergame quand il plaça une attaque avec la conviction qu’on lui connaît. On était dans le Passo di Ganda, la dernière grosse difficulté de la journée, et le groupe d’échappés ne reverrait plus jamais le double vainqueur du Tour de France.

