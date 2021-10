Le spécialiste des épreuves à étapes apprécie de plus en plus les courses d’un jour.

À Saronno, petite bourgade à dix bornes à peine de l’aéroport de Milan Malpenza et à une vingtaine de Côme, d’où s’élancera ce samedi la classique des feuilles mortes, le pullman jaune et noir de la Jumbo-Visma a envahi depuis quelques jours le parking de l’immense hôtel aussi fonctionnel que dénué de charme. C’est là que Primoz Roglic et ses équipiers préparent le dernier monument de la saison. Au petit-déjeuner règne un silence de cathédrale. Ça tombe bien, le Slovène apprécie ces moments de calme. Et pour tout dire, s’il n’avait pas sur le dos un t-shirt aux couleurs de son équipe, il passerait totalement inaperçu.

(...)