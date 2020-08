Le 114e Tour de Lombardie s’est élancé depuis Bergame à 12h20. Les 174 coureurs qui composent le peloton doivent affronter 231 kilomètres et six sévères difficultés sur la route de Côme. Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step), vainqueur depuis la fin du confinement des tours de Burgos et de Pologne, fait figure de grandissime favori.



Le Brabançon devra battre le vainqueur sortant Bauke Mollema, Vincenzo Nibali (Trek – Segafredo), lauréat en 2015 et 2017, Jakob Fuglsang (Astana), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), Fabio Aru (UAE Emirates), Richard Carapaz (Ineos) et Tim Wellens (Lotto-Soudal), s’il veut remporter son premier monument. Arrivée prévue aux alentours de 18h30.





Suivez la course en direct commenté