BRUXELLES 11/08 (BELGA)

Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) a remporté mercredi la troisième étape du Tour de Pologne (2.UWT), liant Sanok et Rzeszów, la plus longue des sept étapes de ce tour cycliste (226.4km). Dans un sprint massif au sein d'un peloton décousu, le Colombien est parvenu à jaillir pour devancer d'un cheveu le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) et l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain - Victorious). C'était annoncé, et très rapidement, dans cette longue étape à l'entame très vallonnée, une échappée constituée de dix coureurs, dont le Belge Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix), a réussi à prendre le large.

En fin de course, avec une route devenue plus plate dès le 160e km, l'échappée a peiné à garder son avance. Trois coureurs, Lionel Taminiaux, l'Australien Simon Clarke (Qhubeka NextHashet) et le Néerlandais Taco Van Der Hoorn (Intermarché) ont résisté et conservé une trentaine de secondes par rapport au peloton, mais la tâche est devenue trop compliquée. Ils ont été repris à 2 km de la ligne.

Dans un peloton décousu, c'est le Colombien Fernando Gaviria qui s'est montré le plus fort, signant sa 47e victoire d'étape en carrière. Le Belge Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix) a fini à la 6e place.

Au classement général, Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) vainqueur la veille, a conservé le maillot jaune, devant l'Italien Diego Ulissi (UAE-Team Emirates) et le Slovène Matej Mohoric (Bahrain - Victorious). Un Belge se retrouve dans le top 10 avec Teuns Dylan (Bahrain - Victorious), ancien vainqueur et en 6e position avec seulement 22 d'écart avec le maillot jaune.

Jeudi, la 4e des sept étapes se tiendra sur la distance de 159,9 kilomètres entre Tarnow et Bukowina Tatrza?ska, et se finira sur une côte longue de 1,9 km à 7,3 pour cent de moyenne, ce qui devrait pouvoir profiter aux grimpeurs.