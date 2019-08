Le Russe Pavel Sivakov (Ineos) a remporté la 76e édition du Tour de Pologne cycliste (WorldTour), dont la 7e et dernière étape a été enlevée par le Slovène Matej Mohoric (Bahrain Merida) vendredi à Bukowina Tatrzanska. Mohoric s'est imposé après 153,3 km de course avec 55 secondes devant l'Américain Neilson Powless (Jumbo-Visma) et l'Italien Gianluca Brambilla (Trek-Segarfedo).

Sivakov, 15e de l'étape, succède au Polonais Michal Kwiatkowski, absent cette année, au palmarès du Tour de Pologne. Le coureur russe de 22 ans a a décroché le 3e succès de sa jeune carrière, après une étape et le classement final du Tour des Alpes (2.HC).

Ce 76e Tour de Pologne a vu survenir le tragique décès de Bjorg Lambrecht. Le Belge de 22 ans, victime d'une lourde chute, est décédé lundi lors de la 3e étape. Mardi, la 4e étape avait été neutralisée.