L'équipe Lotto Soudal roulera sous le nom de Lotto Fix ALL lors de la 76e édition du Tour de Pologne (WorldTour), couru du 3 au 9 août, a annoncé mardi la formation belge.

C'est la quatrième fois que l'équipe change de nom pour une course en particulier, après les éditions 2016 et 2017 de Paris-Nice et le Giro 2018. "Cette année, nous avons opté pour le Tour de Pologne car ce pays représente l'un des marchés les plus importants pour Soudal", a expliqué Dirk Coorevits, le CEO de la société, dans un communiqué. "Lors des précédentes éditions de cette action Fix ALL, l'équipe a toujours remporté une étape et nous espérons qu'il en sera de même cette année."

Tout comme l'autre sponsor principal Lotto, Soudal a récemment renouvelé ses engagements jusqu'à fin 2022.