Sur un parcours comprenant trois difficultés, Arndt s'est montré le plus fort au sprint massif sur la ligne d'arrivée de Bielsko-Biala. Au classement général, le Portugais Joao Almeida (Deceunick- Quick Step) reste leader du classement général malgré que son dauphin Matej Mohoric (Barhain Victorious) a repris quelques secondes. À l'entrée sur le circuit final, quatre coureurs sont en tête : Larry Warbasse (AG2R Citroën), Tomas Marczynski (Trek-Segafredo), Sean Bennett (Qhubeka NextHash) et Jonas Rickaert (Alpecin Phénix). Ils disposent de 33 secondes d'avance sur un peloton où aucune équipe n'a vraiment pris les commandes.

Mais les hommes de tête finissent par se faire reprendre à huit kilomètres de l'arrivée. Commence alors la traditionnelle bataille entre équipes pour se placer avant une arrivée au sprint massif. Malgré une chute à 400 mètres de la fin, le sprint est serré et voit Niklas Arndt s'imposer par le plus petit des écarts devant Matej Mohoric (Barhain-Victorious) et Stefano Oldani (Lotto Soudal).

Au classement général, Joao Almeida reste toujours en tête devant le Slovène Matej Mohoric pour deux petites secondes. Le contre-la-montre de samedi promet donc d'être passionnant. Le premier Belge au général est Tim Wellens (Lotto Soudal) à la huitième place à 36 secondes.

Pickx + Sports 1 diffuse chaque jour le final de l’étape à partir de 16 heures.