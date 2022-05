BRUXELLES 01/05 (BELGA)

Le Russe Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) a remporté le 75e Tour de Romandie (WorldTour), qui s'est achevé dimanche par un contre-la-montre en côte de 15,84 km entre Aigle et Villars, en Suisse. Un chrono final comptant 11 km d'ascension que le Russe a enlevé en 33:40 devant l'Allemand Simon Geshke (Cofidis), 2e à 31 secondes, et le Suisse Gino Mäder (Bahrain Victorious), 3e à 36 secondes. Porteur du maillot vert de leader depuis le 2e jour de course, l'Australien Rohan Dennis (Jumbo-Visma) a terminé 22e du chrono, à 2:12 de Vlasov. Celui-ci termine au général avec 50 secondes d'avance sur Mäder et 55 sur Geschke.

Le premier Belge au général est Steff Cras (Lotto Soudal), 11e à 2:19 du vainqueur. Il a aussi été le meilleur Belge du contre-la-montre, qu'il a fini en 15e position à 1:52 de Vlasov.

Aleksandr Vlasov, 26 ans, compte désormais dix victoires à son compteur. Il succède au Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) au palmarès du Tour de Romandie. Après avoir déjà écopé de 20 secondes de pénalité mercredi pour un bidon hors zone autorisée, le Gallois a vu ses chances de conserver son titre s'envoler samedi dans la 4e étape, qu'il a terminée en 27e position après avoir été lâché dans l'ascension finale.