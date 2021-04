L'Australien Rohan Dennis (Ineos-Grenadiers), mardi lauréat du prologue, conserve le maillot de leader. Colbrelli a remporté un sprint de groupe après un parcours difficile de 165,7 km entre La Neuveville et Saint-Imier, avec cinq ascensions de deuxième catégorie et une de première catégorie dans le final.

Six coureurs ont pris part à l'échappée du jour : le Hollandais Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma), l'Estonien Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), l'Italien Davide Villella (Movistar), l'Australien Chris Hamilton (DSM), l'Autrichien Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious) et l'Equatorien Jonathan Caicedo (EF Education-Nippo) ont eu jusqu'à trois minutes d'avance.

Dans l'avant-dernière montée de la journée, Taaramäe a choisi d'attaquer et a laissé ses compagnons d'échappée derrière lui. L'Estonien a tenu bon jusqu'à 20 km de l'arrivée. Le peloton, mené par Ineos, l'a rattrapé dans la montée finale. Puis ça a descendu jusqu'à l'arrivée. Le trentenaire Colbrelli était juste un peu plus rapide que le Néo-Zélandais Patrick Bevin (Israël Start-Up Nation) et le Suisse Marc Hirschi (UAE-Team Emirates).

Vendredi, les coureurs parcourront 168,7 km avec un départ et une arrivée à Estavayer. Sur un circuit local, ils devront affronter six ascensions de troisième catégorie.

Le 74ème Tour de Romandie se termine dimanche.