Le coureur anglais de 23 ans a devancé au sprint l'Espagnol Jon Aberasturi (Trek-Segafredo) et le Colombien Fernando Gaviria. Le Russe Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) et l'Américain Sean Quinn (EF Education-Easy Post) complètent le top 5, tandis que Quinten Hermans (Intermarché - Wanty Gobert) se classe 6e et meilleur Belge.

Déjà vainqueur du prologue mardi à Lausanne, Hayter, qui avait chuté mercredi dans la 1e étape, a décroché la 13e victoire de sa carrière, offrant au passage à sa formation INEOS Grenadiers un 20e bouquet cette saison.

L'Australien Rohan Dennis (Jumbo-Visma) a conservé le maillot de leader qu'il porte depuis la veille. Au général, il compte 14 secondes d'avance sur l'Autrichien Felix Grosschartner (BORA-hansgrohe) et 18 secondes sur le Suisse Mauro Schmid (QuickStep Alpha Vinyl). Dylan Teuns (Bahrain Victorious), le vainqueur de la 1e étape, est 4e à 18 secondes.

Vendredi, c'est une étape de 165,1 km autour de Valbraye qui attend le peloton. La 3e étape, qui propose 1979 m de dénivelé positif, compte six ascensions de 3e catégorie.

Le 75e Tour de Romandie se terminera dimanche à Vilars. Le Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) l'avait emporté l'an dernier.