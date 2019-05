Le Belge Victor Campenaerts, détenteur du record de l'heure, a échoué à treize secondes du maillot jaune. Un écart assez conséquent sur une distance aussi courte (17 kilomètre). Ce qui prouve que le coureur de la Jumbo-Visma est décidément dans une très grande forme à une semaine du Giro. Roglic remporte donc le classement général final devant Rui Costa et Geraint Thomas. Il s'impose également dans le classement par points tandis que David Gaudu, 5e du classement général, termine meilleur jeune de l'épreuve.Soulignons l'excellente performance de Remco Evenepoel sur cette dernière étape. Le jeune belge de 19 ans, qui était tombé durant l'échauffement du prologue, est monté en puissance tout au long de la semaine pour prendre la bonne échappée ce samedi avant de prendre la 15e place du chrono dimanche, faisant mieux que quelques costauds comme Thomas De Gendt, Steven Kruijswijk ou Daniel Martinez.Roglic, 29 ans, décroche en un coup les 28e et 29e succès de sa carrière. Cette saison, il s'était adjugé une étape et le classement final du Tour des Emirats arabes unis ainsi que le classement final de Tirreno-Adriatico. Roglic a dominé le Tour de Romandie, en s'offrant la 1re étape mercredi et la 4e, l'étape reine, samedi. L'an passé, il avait remporté le classement final sans gagner la moindre étape. Le Slovène sera l'un des favoris du Tour d'Italie, dont le départ sera donné le 11 mai de Bologne. Egan Bernal étant forfait pour le Giro, il devrait principalement se battre avec Tom Dumoulinsur les routes transalpines.