Fernando Gaviria a remporté la quatrième étape du Tour de San Juan, courue ce mercredi entre San José de Jáchal et Villa San Agustín (185,8 km). Le coureur d’UAE Team Emirates a devancé au sprint Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation), Alvaro Hodeg (Deceuninck – Quick-Step) et Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Il s’agit de la deuxième victoire du coureur colombien cette semaine puisqu'il s’était déjà imposé à Pocito lundi. Les Belges Piet Allegaert (Cofidis) et Bert Van Lerberghe (Deceuninck – Quick-Step) ont terminé respectivement cinquième et sixième.

Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step) a conservé la tête du classement général, qu’il occupe depuis sa démonstration lors du contre-la-montre de mardi. Le prodige belge va occuper cette place au minimum une journée supplémentaire puisque les coureurs de ce 38e Tour de San Juan ont le droit à une journée de repos ce jeudi avant l’étape reine qui se déroulera, ce vendredi, entre San Martín et Alto Colorado sur 169,5 kilomètres avec une arrivée au sommet d’une ascension de 18,9 kilomètres à 4,4 % de moyenne.