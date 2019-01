Le Colombien Fernando Gaviria (UAE-TEam Emirates) s'est adjugé la victoire à l'issue de la première étape du Tour de San Juan cycliste (2.1), dimanche en Argentine. L'ancien sprinter de Quick-Step a devancé l'Italien Matteo Malucelli (Caja Rural-Seguros), l'Irlandais Sam Bennett (BORA-hansgrohe) et le Colombien Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) à l'arrivée des 159,1 km parcourus entre Cordoba et Pocito. Les anciens champions du monde le Britannique Mark Cavendish et le Slovaque Peter Sagan (BORA-hansgrohe) ont pris les 8e et 9e places. La 37e édition de cette course marque les débuts professionnels du junior Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step).

Lundi, les coureurs relieront Chimbas à Peri Lago Punta Negra sur la distance de 160,2 km.