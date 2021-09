L'Espagnol de 41 ans, parfaitement emmené par son équipe dans la dernière bosse, a triomphé au terme d'un final pour costaud. Il a devancé l'Italien Alessandro Covi (Team Emirates) et le Colombien Jhonathan Restrepo (Androni Giocattoli - Sidermec). De retour en course après sa fracture de la clavicule subie fin août sur les routes du Tour d'Espagne, Valverde a remporté la 130e victoire de sa carrière, la 3e en 2021 après le GP Miguel Indurain et la 6e étape du Dauphiné. A noter que le champion du monde 2018 a chuté quelques mètres après l'arrivée.

Valverde prend les commandes du général aux dépens du Colombien Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), vainqueur au sprint des deux premières étapes. L'Espagnol compte 7 secondes d'avance sur Covi et 0:09 sur Restrepo.

Vendredi, la 4e et dernière étape de cette deuxième édition verra le peloton partir de Sant'Agata di Militello pour rejoindre Mascali sur la distance de 180 kilomètres. Le tracé sera riche de deux ascensions hors catégorie, dont la dernière placée à moins de 20 km de l'arrivée.

L'Américain Brandon McNulty l'avait emporté en 2019. La crise sanitaire avait empêché l'organisation de l'épreuve l'an dernier.