Ça devient une habitude dans son chef. On le critique, on se demande pourquoi il se traîne en queue de peloton. On se répète qu’il n’a plus l’explosivité de ses plus belles années. On l’imagine moins motivé. Puis, soudain, il en claque une et renaît de ses cendres. Ce mardi, il a encore remis ça.

Alors qu’il avait traversé les deux premières étapes de ce Tour de Suisse dans le plus strict anonymat et que son entourage ne parvenait pas à mettre d’explication sur sa méforme persistante, il s’est imposé pour la première fois de la saison, la première, donc, depuis qu’il défend les intérêts de TotalEnergies.

(...)