Küng, champion d'Europe de la discipline, a bouclé les 10,9 km en 12:00 et devance de quatre secondes son compatriote Stefan Bissegger (EF-Nippo) et douze secondes sur l'Italien Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step).



Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) termine lui cinquième derrière le le Néo-Zélandais Tom Scully (EF-Nippo), quatrième. Florian Vermeersch (Lotto Soudal) termine huitième et meilleur Belge. Lundi, la deuxième étape offrira un parcours vallonné de 178 km entre Neuhausen am Rheinfall et Lachen.