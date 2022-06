Tour de Suisse: Stephen Williams remporte la première étape, Evenepoel a tenté sa chance Cyclisme La Rédaction Remco Evenepoel et Alexander Vlasov ont été repris dans le dernier kilomètre. © Belga

Le Tour de Suisse débutait ce dimanche avec une première étape difficile, tracée en circuit autour de Kusnacht.



La dernière ascension, dont le sommet était situé à 5 kilomètres de l'arrivée, a permis aux plus costauds de la course de s'isoler en tête. Une vingtaine d'hommes qui s'observaient dans les derniers kilomètres, jusqu'à ce que Vlasov et Evenepoel attaquent ensemble, à deux kilomètres de l'arrivée. Malheureusement, le Russe et le Brabançon étaient repris à 500 mètres de l'arrivée. Et c'est le Britannique Stephen Williams qui s'imposait au sprint.





Le Tour de Suisse est à suivre en direct chaque jour sur Pickx + Sports dès 13h35