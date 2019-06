Le contre-la-montre complètement plat de 19 kilomètres convenait parfaitement à notre compatriote, qui a devancé Asgreen et Kragh Andersen. De son côté, Egan Bernal a gagné son pari puisqu'il a conservé son maillot jaune de leader. Mais il s'est fait très peur dans un virage, lorsqu'il sa roue arrière a failli se dérober...L'Australien Rohan Dennis (Barhain-Merida), champion du monde en titre de contre-la-montre et 2e du classement général, a pris la 6e place à 19 secondes. Le leader du classement général a pris une belle 11e place à 37 secondes. Il n'a ainsi cédé que 19 des 41 secondes d'avance qu'il comptait sur Dennis.Bernal possède encore 22 secondes d'avantage sur Dennis avant l'ultime et courte étape de 101,5 km dimanche à Goms. Tiesj Benoot (Lotto Soudal) remonte à la 4e place du général à 1:54. L'Autrichien Patrick Konrad (BORA-hansgrohe) est 3e à 1:46.L'ultime étape comprend trois cols hors-catégorie, le sommet du dernier à 26 km de la banderole finale. On connaîtra alors le successeur au palmarès de l'Australien Richie Porte.