L'Argentin Eduardo Sepulveda (Drone Hopper) a gardé le maillot de leader à deux jours de l'arrivée à Istanbul.

Dans un final en montée, Ewan a battu le Belge Jasper Philipsen, déjà devancé par l'Australien lundi dernier.

Le Néerlandais Danny van Poppel a pris la troisième place et a privé de bonification le Néo-Zélandais Patrick Bevin (4e) au terme des 205 kilomètres entre Edremit et Eceabat, une ville située près du détroit des Dardanelles entre la mer Egée et la mer de Marmara.

Bevin a toutefois empoché 2 secondes en cours d'étape pour se rapprocher à 11 secondes de Sepulveda au classement général.

"Je n'avais pas pu jouer la victoire il y a trois ans lors de la précédente arrivée ici", a déclaré Ewan, qui a signé la 57e victoire de sa carrière. "Mais je me suis amélioré dans ce genre d'arrivée en bosse".

"C'est un site historique important pour les Australiens", a ajouté Ewan (27 ans), par référence aux soldats australiens tombés aux Dardanelles pendant la Première guerre mondiale.

Samedi, la 7e étape relie Gelibolu à Tekirdag, sur 135 kilomètres sans difficulté majeure.

Classement de l'étape:

1. Caleb Ewan (AUS/Lotto), les 205 km en 4 h 54:00.

2. Jasper Philipsen (BEL/ALP) m.t.

3. Danny van Poppel (NED/BOR) m.t.

4. Patrick Bevin (NZL/ALP) m.t.

5. Campbell Stewart (NZL/BIK) m.t.

Classement général

1. Eduardo Sepulveda (ARG/Drone Hopper) 24 h 12:07.

2. Patrick Bevin (NZE/ISR) à 11.

3. Jay Vine (AUS/ALP) 25.

4. Harm Vanhoucke (BEL/LOT) 37.

5. Anders Johannessen (NOR/UNO) 46.

6. Nicolas Edet (FRA/ARK) 46.