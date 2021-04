Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) a remporté la 6e étape du Tour de Turquie (2.Pro) vendredi disputée sur 129,1 km entre Fethiye et Marmaris. Pour la 7e victoire de sa carrière et la deuxième de l'année après le GP de l'Escaut, Jasper Philipsen, 23 ans, a devancé l'Allemand André Greipel (Israël-Start Up Nation) et le Norvégien Kristoffer Halvorsen (Uno-X Pro Cycling Team).

Victorieux de trois étapes sur ce Tour de Turquie, le Britannique Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) a pris la 4e place.

Philipsen savoure enfin une victoire en Turquie après avoir terminé à trois reprises à la deuxième place, à chaque fois derrière Cavendish.

L'Espagnol José Manuel Diaz (Delko) conserve la tête au classement général.

Cinq hommes ont composé l'échappée du jour avec un Belge, Tom Paquot (Bingoal Pauwels Sauces Wallonie-Bruxelles), accompagnés par les Italiens Samuele Rivi (EOLO-Kometa) et Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), l'Autrichien Sebastian Schonberger (B&B Hotels p/b KTM) et le Néerlandais Ivar Slik (ABLOC CT).

Slik lâchait prise dans l'avant-dernière difficulté du jour et dans la dernière montée, dont le sommet était situé à 11 bornes de l'arrivée, le peloton est revenu sur l'ensemble des fuyards. Dans les 500 derniers mètres, très raides avec 10,8 % de moyenne, le Français Quentin Pacher tentait de s'extirper. En vain.

Le peloton plongeait groupé vers Marmaris pour disputer un sprint massif.

La formation américaine Rally Cycling, touchée par le test positif d'un membre de son staff, a quitté la course ne prenant pas le départ de cette 6e étape. Son sprinteur néerlandais, Arvid de Kleijn avait remporté la première étape.

Samedi, la 7e étape conduira le peloton de Marmaris à Turgutreis sur 180km. Cette 56e édition du Tour de Turquie s'achèvera dimanche par une étapee de 160, 3km entre Bodrum et Kusadasi.