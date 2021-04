Déjà victorieux la veille pour son premier succès depuis plus de trois ans, Mark Cavendish conserve le maillot turquoise de leader au classement général.

Le sprinteur de l'Ile de Man s'est aisément imposé devant Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), déjà 2e la veille, et le Polonais Stanislaw Aniolkowski (Bingoal Pauwels Sauces WB), 3e, qui complète le podium du jour. Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix) a pris la 8e place.

Le Britannique, 35 ans, ajoute une 148e victoire à son palmarès. Lundi, il avait renoué avec la victoire, plus de trois ans après son dernier succès le 8 février 2018 au Tour de Dubaï. C'est aussi mardi la 17e victoire de la saison pour sa formation Deceuninck-Quick Step.

Au classement général, Cavendish possède 8 secondes d'avance sur Jasper Philipsen. Sean De Bie (Bingoal Pauwels Sauces WB) est 10e à 17 secondes.

Cinq coureurs avaient pris la poudre d'escampette en début de course: les Français Pierre Rolland (BB Hotels p/b KTM) et Mathias Le Turnier (Delko), ainsi que les Espagnols Antonio Canton (Burgos-BH), Carmelo Urbano (Caja Rural - Seguros RGA) et Gabriel Reguero (Spor Toto). Ce quintet aura fait place à un quatuor ensuite conduit par les Italiens Nicola Venchiarutti (Androni Giocattoli - Sidermec) et Umberto Poli (Novo Nordisk), l'Espagnol Iker Ballarin (Euskatel-Euskadi), et le Mexicain Alfredo Castillo (Wildlife Generation).

Le peloton aura gardé les fuyards en ligne de mire mettant fin à leur échappée à quinze bornes de l'arrivée.

La 4e étape mercredi, sur un profil qui devrait encore convenir aux routiers sprinteurs, reliera Alanya à Kemer sur 184,4km. Avec trois formations du WorldTour au départ - Deceuninck-Quick-Step, Astana et Israel Start-Up Nation, la 56e édition du Tour de Turquie s'achève dimanche à Kusadasi.