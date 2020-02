Si le ciel bleu et l’asphalte impeccable de la Costa Blanca tranchent avec les pavés et la grisaille qui collent à l’imaginaire des classiques du Nord, il y aura pourtant un petit air de Flandrienne sur le Tour de Valence, qui s’ouvre ce mercredi à Castello. Avec Gilbert, Degenkolb, Naesen, Lampaert ou Kristoff au départ, l’épreuve espagnole sonnera la reprise pour nombre des avaleurs de kasseien. Une épreuve que Greg Van Avermaet a également choisie pour donner ses premiers coups de pédale en compétition en 2020 et sur laquelle il peaufinera plusieurs réglages. Explications.

