L'Espagnol Ion Izagirre (Astana) est le vainqueur final du Tour de Valence (Esp/2.1) dont la 5e et dernière étape, entre Paterna et Valence (88,5 km) a été remportée dimanche par Dylan Groenewegen. Le Néerlandais de Jumbo-Visma a devancé au sprint le Norvégien Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates) et l'Italien Matteo Trentin (Mitchelton-Scott). Jurgen Roelandts (Movistar) a pris la 13e place. Dylan Teuns (Bahrain Merida) se classe 5e du général à 18 secondes d'Izagirre.

Dans cette courte étape, Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise), Alexey Kurbatov (Gazprom) et Gotzon Martin (Fundacion Euskadi) sont partis rapidement à l'aventure. Le Français Alexis Gougeard (AG2R) s'est joint à eux. Le peloton ne leur a laissé qu'un maximum de 2 minutes d'avance avant de les reprendre à 13 km de l'arrivée. Julien Duval (A2GR) a alors tenté d'éviter le sprint massif, en vain.

Au sprint, Groenewegen s'est montré souverain. Il a devancé Alexander Kristoff et Matteo Trentin. Le Néerlandais, 25 ans, décroche la 36e victoire de sa carrière, la première de la saison.

La victoire finale est revenue à Ion Izagirre, qui a pris le pouvoir samedi à l'issue de l'étape reine. L'Espagnol de 30 ans succès à son compatriote Alejandro Valverde. Le champion du monde a dû se contenter de la deuxième place à 7 secondes du vainqueur. Un autre Espanol, Pello Bilbao (Astana) complète le podium, à 7 secondes également. Le premier Belge est Dylan Teuns, cinquième à 18 secondes.

Izagirre s'offre la 10e victoire de sa carrière, la première depuis une étape du Tour de France en 2016.