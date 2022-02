Tour de Valence : Matteo Moschetti s'impose au sprint dans la 4e étape

Cyclisme

Belga

Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) a remporté la 4e et avant-dernière étape du Tour de la Communauté de Valence (2.pro) disputée samedi sur 193,1 km entre Orihuela et Torrevieja. L'Italien s'est imposé au sprint devant l'Espagnol Manuel Penalver (Burgos-BH) et le Norvégien Alexander Kristoff (Intermarché - Wanty Gobert).