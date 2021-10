Après 168,8 kilomètres entre Cittadella et Padoue, le Belge de 29 ans a devancé les Italiens Matteo Trentin (UAE Emirates) et Alberto Dainese (Italie) afin d'offrir une 33e victoire de la saison à sa formation Alpecin-Fenix. C'est la 5e victoire en carrière pour Meurisse, la première en 2021 depuis son passage chez Alpecin-Fenix. Il avait déjà remporté une étape des Quatre Jours de Dunkerque (2016), la Course des Raisins (2018) ainsi qu'une étape et le classement général du Tour de Murcie (2020).

L'équipe belge Alpecin-Fenix, pourtant UCI ProTeam, compte la bagatelle de 33 victoires à son actif.