Il s'est classé 2e derrière l'Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) qui s'est révélé le plus rapide au sprint dans la "Cité de l'oie". L'Allemand John Degenkolb (Lotto Soudal) a pris la 3e place. Premier Belge, Amaury Capiot s'est classé 5e (Sport Vlaanderen-Baloise). Baptiste Planckaert (Bingoal-Wallonie Bruxelles) a franchi la ligne en 9e position dans le même temps. Démare s'empare du maillot jaune qui était sur les épaules de l'Australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal) depuis son succès à l'arrivée de l'étape initiale dimanche à Templeuve. Après deux étapes réservées aux sprinters qui ont permis à Ewan et Démare de décrocher chacun un bouquet, le profil de la troisième étape devait permettre aux baroudeurs et autres puncheurs de trouver un terrain à leur mesure avec sept côtes et une arrivée en légère montée. Pourtant c'est encore au sprint que la victoire s'est jouée.

L'échappée initiale a rapidement réuni cinq hommes: Marcel Sieberg, Andreas Goeman, Michael Van Staeyen, Carlos Canal Blanco et Michal Golas. Leur avance s'élevait à cinq minutes après une heure de course avant d'ensuite se réduire. Tandis que Goeman s'adjugeait les sprints intermédiaires (Jalhay, Malchamps), Golas lui passait en tête au sommet des côtes (Teuven, Cokaifagne, Rosier, Vecquée).

Le quintette a ensuite éclaté alors que l'écart avec le peloton était passé sous la minute. Golas et Canal Blanco sont restés aux avant-postes et été rejoints par Milan Menten et un peu plus loin par Toon Aerts à 62 km de l'arrivée. Deux autres coureurs ont encore fait la jonction: Pim Ligthart et Gianni Marchand. Le peloton n'en contrôlait pas moins la course à une trentaine de seconde.

Le regroupement général intervenait à 40km de la banderole finale peu avant le premier passage par la côte de Cheratte (700m à 12,5% de moyenne). Celle-ci ne provoqua aucune sélection parmi les meilleurs, le maillot jaune Ewan figurait parmi eux.

Alexis Renard tenta sa chance avant de repasser par Cheratte mais sans succès. Jhonatan Narvaez secoua le peloton au pied de la côte, bientôt secondé par Greg Van Avermaet et Zdenek Stybar. Loïc Vliegen a réussi à rejoindre le trio au sommet.

La chasse sur 8km était lancée. Les quatre attaquants s'entendaient bien mais le peloton n'abandonnait pas l'espoir de combler leurs 15 secondes de retard, ce qui devint réalité sur le pont au-dessus de la Meuse. C'est alors que Bennett a dépassé tout le monde dans la dernière ligne droite pour enlever sa 4e victoire de l'année, la 46e de sa carrière et offrir le 24e bouquet de la saison au "Wolfpack" de Deceuninck-Quick Step.

Le successeur de Loïc Vliegen au classement final du Tour de Wallonie sera connu mercredi au terme d'une 4e étape-reine ardennaise entre Blegny et Erezée pimentée par sept difficultés dont l'ultime, la côte de Beffe (1re catégorie/1,6 km à 8,7%) est située à 8 km de la banderole d'arrivée.