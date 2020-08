Le pire a été évité

Quelle ironie ! Le Tour de Wallonie se réjouissait de pouvoir accueillir le peloton malgré la crise sanitaire. Mieux, celle-ci a tellement chamboulé le calendrier qu'au lieu d'être en concurrence avec le Tour de France, l'épreuve est devenue une préparation pour la Grande Boucle aux yeux des meilleurs sprinters du peloton mais aussi de Philippe Gilbert et Greg Van Avermaet, entre autres.Un coup de projecteur inédit, donc. Appuyé par la retransmission télé et accompagné par des invitations (à l'écran mais aussi au bord des routes) à consulter le site "Visit Wallonia", histoire de promouvoir notre patrimoine. En résumé: tout était parfait. "Était", car lors de sa deuxième étape, le Tour de Wallonie a fait un véritable bad buzz. Si l'on est habitué à l'état des routes wallonnes, les meilleurs coureurs du peloton ne l'étaient pas encore puisque les classiques Liège-Bastogne-Liège ou la Flèche wallonne évitent soigneusement les pires routes du pays. Malheureusement, ce n'était pas le cas lors des 172 kilomètres qui reliaient Frasnes-lez-Anvaing à Wavre, ce lundi.Plusieurs chutes ont émaillé l'étape et les coureurs ont eu vite fait de trouver le responsable une fois la ligne franchie. Le Français Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step) fut l'un des plus virulents:Son équipier Iljo Keisse a pour sa part illustré ses propos avec une image:

Heureusement pour Christophe Brandt (l'organisateur de la course) et son équipe, le pire a été évité. Aucune blessure sérieuse n'est à déplorer. Ce fut pourtant moins une, lorsque Greg Van Avermaet fut envoyé au sol. Il fait peu de doute que le mauvais coup de publicité aurait pris une toute autre ampleur si le champion olympique avait dû déclarer forfait pour le Tour de France à cause de ces routes en piteux état.



Le leader de la CCC a d'ailleurs préféré ironiser après avoir atterri dans un champ: "Je suis vraiment un amateur de nourriture saine. Mais chercher des légumes d'aussi près n'était pas un objectif aujourd'hui. J'ai roulé dans un gros trou et je suis tombé. Heureux de ne pas être blessé", a détaillé le favori n°1 à la victoire finale de ce TRW.



L'histoire finit d'autant mieux que l'organisation a réagi très vite à ces critiques, présentant ses excuses aux coureurs:Et Christophe Brandt de s'expliquer:Malgré cette excuse bien réelle, l'ancien coureur a fait amende honorable en assumant ses responsabilités auprès de certains coureurs qui se plaignaient sur les réseaux sociaux:Dans le communiqué fourni par l'organisation du Tour de Wallonie, BrandtOliver Naesen, le leader de la formation AG2R, a semble-t-il apprécié:Gageons que l'on n'y reprendra plus l'organisation du Tour de Wallonie. Et c'est bien ce qu'avait demandé Florian Sénéchal, à la base de cette rébellion du peloton: ne pas attendre qu'il y ait des accidents graves pour agir.