Oliver Naesen a profité de ce Tour de Wallonie pour se préparer en vue du Tour de France.

S’il n’a pas joué la victoire d’étape ce mercredi à Érezée, Oliver Naesen était malgré tout satisfait de ses quatre jours en Wallonie. Une course qu’il a prise comme préparation au Tour de France qui démarre dans dix jours : "C’était important de faire des efforts lors de ces 4 jours. J’ai l’habitude de beaucoup courir. Et avec la crise du Covid-19, ce n’était pas possible. Après trois courses d’un jour en Italie, il me fallait une petite course par étapes avant la Grande Boucle. On ne peut vraiment pas dire que c’était des vacances ici mais cela m’a fait du bien dans la perspective du Tour."