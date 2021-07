Le chassé croisé entre Dylan Groenewegen et Fabio Jakobsen se poursuit. Les deux sprinters néerlandais ont chacun remporté deux étapes sur ce Tour de Wallonie. Dans un contexte particulier, puisque les deux spécialistes de la dernière ligne droite restent suivis par cette terrible chute du Tour de Pologne. Depuis ce grave accident de Jakobsen après une manœuvre dangereuse de Groenewegen, ils n’avaient plus gagné. Mais ils ont retrouvé les joies de la victoire sur ce Tour de Wallonie. Avec Jakobsen qui a à chaque fois répondu aux succès de Groenwegen en s’imposant le lendemain. Lauréat à Héron et à Fleurus, Groenewegen a cette fois coincé sur les pentes de la dernière montée du Tienne du Dragon, l’ancien juge de paix du Grand Prix Pino Cerami. Tandis que Jakobsen s’est accroché sur cette côte pour remporter au sprint un succès encore plus significatif que celui conquis sur le circuit d’Heusden-Zolder.

Car il s’est imposé au bout d’un parcours exigeant, plus corsé que celui de mercredi.

“Ces deux succès ont pour moi la même importance, et ils sont importants”, martèle le coureur de Deceuninck-Quick Step. “À Zolder, c’était la première fois que j’étais en position de jouer la victoire. Auparavant, quand j’ai repris la compétition, je travaillais pour les autres du Wolfpack. Ce premier succès m’avait redonné la confiance. Je pouvais me dire que j’étais de retour, que j’étais à nouveau sprinter, même si j’ai désormais quelques moments d’angoisse dans la dernière ligne droite, j’ai peur que les portes se referment. Quand vous êtes victime d’une grave chute comme je l’ai été, c’est normal. Et ce second va aussi être important pour ma confiance. Il montre également que ma condition est grandissante, car ce parcours était bien vallonné.”

Il retrouvera Quinn Simmons, le vainqueur final du Tour de Wallonie, sur le prochain Tour d’Espagne. Où il veut remporter une étape. Comme en 2019, lors de sa première participation à un Grand Tour.