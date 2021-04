Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe) a remporté la cinquième et dernière étape du Tour des Alpes (2.Pro) vendredi entre Valle del Chiese et Riva del Garda (120,9 km) devant Nicholas Roche (Team DSM) et Alessandro de Marchi (Israel Start-Up Nation). Simon Yates (BikeExchange) remporte le classement général.

Un groupe de seize coureurs s'isolait en tête avec notamment Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Dan Martin (Israel Start-Up Nation) ou encore Tony Gallopin (AG2R Citroën). Le groupe éclatait lors du premier passage sur la ligne d'arrivée à 44 km de l'arrivée avec sept coureurs en tête. Alors que le peloton se rapprochait du groupe de tête, Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe) tentait sa chance en solitaire à 19 km de la ligne. L'Autrichien parvenait à maintenir l'écart avec les poursuivants et le peloton pour décrocher la quatrième victoire de sa carrière, la première depuis une victoire d'étape sur le Tour de Burgos en juillet dernier. Il s'impose avec 34 secondes d'avance sur Roche et De Marchi. Simon Yates remporte lui le classement général avec 58 secondes d'avance sur Pello Bilbao (Bahrain Victorious) et 1 minute et 6 secondes sur le Russe Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech).