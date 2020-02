Le Colombien Nairo Quintana (Team Arkéa-Samsic) s'est adjugé le Tour des Alpes-Maritimes et du Var (2.1) dimanche à l'issue de la 3e et dernière étape disputée sur 136km entre La Londe et le sommet du Mont Faron et remportée par le Français Julien Bernard (Trek-Segafredo).

Nairo Quintana avait gagné la deuxième étape samedi au sommet du Col d'Èze pour endosser le maillot de leader au classement général. Le Colombien avait alors engrangé sa deuxième victoire pour sa nouvelle équipe bretonne après la 3e étape du Tour de la Provence dont il a remporté aussi le classement final dimanche dernier.

Julien Bernard, 27 ans, le fils de l'ancien professionnel Jean-François Bernard, s'offre la première victoire de sa carrière professionnelle. Il l'emporte dimanche devant son compatriote Nans Peters (AG2R-La Mondiale). Premier belge, Kenny Molly (Bingoal-Wallonie Bruxelles) est 4e après avoir fait partie de l'échappée du jour.

Nairo Quintana remporte cette 52e édition devant le Français Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) et l'Australien Richie Porte (Trek-Segafredo), les deux seuls des favoris à avoir pu suivre lors de l'attaque du Colombien dans la montée du Mont Faron.