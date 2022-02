Trois difficultés de 3e catégorie ont rythmé cette première journée dévolue au sprinteur. Ce dont a profité Ewan pour ajouter un 54e succès à son palmarès, le 2e cette année après une étape du Tour d'Arabie saoudite. L'Australien a terminé devant deux Français Anthony Turgis (TotalEnergies), 2e, et Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), 3e. Premier Belge, Tim Wellens (Lotto Soudal) est 12e.

Il s'agissait aussi de la première course de la saison pour Peter Sagan (TotalEnergies), qui a rejoint la formation française après cinq ans chez BORA-hansgrohe. Le Slovaque a terminé à plus de cinq minutes.

La 54e édition de cette course de trois jours se poursuit samedi avec un tronçon de 149,1km entre Puget - Théniers et La Turbie. L'arrivée sera jugée dimanche à l'issue d'une 3e étape de 112,6km entre Villefranche-sur-Mer et Blausasc.

L'année dernière, la victoire finale était revenue à l'Italien Gianluca Brambilla.