Il s'est montré le plus rapide au terme des 184 km tracés autour de Madinat Zayed où était donné le départ et jugé l'arrivée de la première des sept étapes de cette course inscrite au calendrier du WorldTour. Philipsen a imposé sa pointe de vitesse dans le sprint massif qui a ponctué la course. L'Irlandais Sam Bennett (BORA-hansgrohe) et l'Italien Elia Viviani (Ineos Grenadiers) ont complété dans cet ordre le podium. Le Néerlandais Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) a dû se contenter de la 4e place après avoir été un peu coincé par Philipsen dans l'emballage final. Tom Devriendt (Intermarché - Wanty Gobert) termine 2e Belge à la 9e place

Cinq coureurs avaient lancé très vite l'échappée de début d'étape. Parmi eux, notre compatriote Xandres Vervloesem (Lotto Soudal). Pavel Kochetkov, Luca, Rastelli, Dmitry Strakhov et Alessandro Tonelli ont aussi contribué à se créer un avantage de cinq minutes. Strakhov a dû renoncer à la suite d'une crevaison. Les quatre autres courageux ont été repris à 19 km de la ligne d'arrivée. Les formations de sprinters ont esnuite pu préparer le sprint royal dans lequel Mark Cavendish (Quick Step -Alpha Vinyl), 16e, Pascal Ackermann (UEA Team Emirates) 10e et dans une moindre mesure Arnaud Démare (Groupama-FDJ); 6e, ne sont pas parvenus à se placer en vue de la victoire.

Après ce 15e succès en carrière et le premier depuis la Classique Paris-Chauny (1.1) le 26 septembre dernier, Philipsen, âgé de 23 ans, s'empare du maillot rouge de leader du classement général.

Lundi la deuxième étape, là encore sans la moindre difficulté, reliera Hudayriyat Island à Abou Dhabi Breakwater sur la distance de 176 km. La course s'achèvera samedi prochain au sommet du Jabel Hafeet. On connaîtra alors le nom du successeur du Slovène Tadej Pogacar. Le dernier vainqueur du Tour de France (2020 et 2021) débute sa saison dans ce Tour des Émirats arabes unis.