Le coureur de Deceuninck-Quick Step s'est montré le plus rapide au sprint, devant l'Italien Elia Viviani (Cofidis) et l'Allemand Pascal Ackermann (BORA-Hansgrohe)

Six coureurs sont partis en début de course: deux hommes de Groupama-FDJ, le Français Matthieu Ladagnous et le Hongrois Attila Valter, deux d'Astana-Premier Tech, l'Espagnol Luis Leon Sanchez et le Kazakh Alexey Lutsenko, accompagnés de l'Espagnol Inigo Elosegui (Movistar) et du Français Tony Gallopin (AG2R Citroën).

Le peloton reprenait les échappés à 25 km du bout. Le Kazakh Dmitriy Gruzdev (Astana-Premier Tech) tentait alors sa chance, mais ne parvenait pas à creuser l'écart. C'est un peloton groupé qui abordait les derniers kilomètres.

Au sprint, Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) se montrait le plus rapide pour signer sa deuxième victoire de la saison, après s'être imposé mercredi. C'est aussi le quatrième succès de l'équipe de Patrick Lefevere, après les deux victoires de Davide Ballerini au Tour de la Provence. L'Irlandais signe la 51e victoire de sa carrière professionnelle. Il devance l'Italien Elia Viviani (Cofidis) et l'Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). Le Néerlandais David Dekker (Jumbo-Visma) a pris la quatrième place, devant le Colombien Fernando Gaviria (UAE Team Emirates).

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) conserve son maillot rouge de leader du général avec 45 secondes d'avance sur le Britannique Adam Yates (INEOS Grenadiers).

Le Tour des Emirats arabes unis s'achèvera samedi par une étape de 147 km entre Yas Mall et Abu Dhabi Breakwater.

En 2020, Adam Yates avait été déclaré vainqueur final d'une édition amputée des deux dernières étapes après que deux membres du staff d'une équipe ont été testés positifs au coronavirus.