Le Néerlandais a devancé son compatriote David Dekker (Jumbo-Visma) et le Letton Emils Liepins (Trek-Segrafredo) au sprint.

De nombreuses bordures tout au long du parcours provoquaient de nombreuses cassures dans le peloton et un groupe de 26 coureurs s'isolait en tête avec notamment Tadej Pogacar et Fernando Gaviria (UAE Emirates), le tenant du titre Adam Yates (Ineos Grenadiers) ou encore Mathieu van der Poel et Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix).

Derrière, des sprinteurs tels que Caleb Ewan (Lotto Soudal) ou encore Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), grands favoris pour la victoire d'étape, étaient en difficulté à plus de deux minutes du groupe de tête.

À 6 kilomètres de l'arrivée, Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) sortait du peloton qui ne parvenait pas à suivre avant de finalement de se regrouper à 800m de la ligne. La victoire se décidait au sprint et Mathieu van der Poel se montrait le plus rapide devant son compatriote David Dekker et le Letto Emils Liepins.

Le Néerlandais, qui disputait sa première course sur route de la saison, décroche la 28e victoire de sa carrière, la première depuis celle au Tour des Flandres.

Lundi, un contre-la-montre individuel de 13 km à Al Hudayriyat est au programme de la deuxième étape.