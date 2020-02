Tadej Pogacar a remporté la cinquième étape du Tour des Emirats arabes unis, jeudi, entre Al Ain et le sommet de Jebel Hafeet (162 km). Le Slovène de UAE-Team Emirates s'est imposé au sprint devant le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) et le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott), qui conserve le maillot de leader du général.

Cinq coureurs sont partis à l'aventure en début de course: Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), l'Américain Larry Warbasse (AG2R-La Mondiale), le Britannique James Knox (Deceuninck-Quick Step) et les Italiens Cristian Scaroni (Gazprom-RusVelo) et Andrea Garosio (Vini Zabù-KTM). Ils ont compté plus de cinq minutes d'avance.

Sur la montée finale, 10,8 km à 6,8%, Knox restait seul en tête. Derrière lui, le Slovène Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates), deuxième du général, déclenchait les hostilités à 4 km du sommet. Le leader du général, le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott), sautait dans sa roue. Avec aussi le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) et le Français David Gaudu (Groupama-FDJ), respectivement troisième et quatrième du général, ainsi que le Russe Ilnur Zakarin (CCC), le groupe du maillot rouge reprenait Knox un peu plus loin. Malgré les tentatives de Pogacar et même de Yates, les cinq hommes se disputaient la victoire au sprint, où Pogacar finissait par dépasser Lutsenko au tout dernier moment profitant de l'erreur d'inattention du Kazakh qui a levé les bras avant de passer sur la ligne sans faire attention au retour de son adversaire.

Pour le jeune Slovène, 21 ans, il s'agit de la 12e victoire de sa carrière, sa quatrième de la saison après deux étapes et le classement final du Tour de Valence. Yates prenait la troisième place. Gaudu était quatrième à 4 secondes, Zakarin cinquième à 7 secondes. Au général, Yates compte 1:01 d'avance sur Pogacar et 1:33 sur Lutsenko. Gaudu pointe en quatrième position à 1:48.

Vendredi, l'avant-dernière étape reliera Al Ruwais à Al Mirfa (158 km).