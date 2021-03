La formation française a sélectionné Greg Van Avermaet, Oliver et Lawrence Naesen, Stan Dewulf et Gijs Van Hoecke. Le Suisse Michael Schär et le Français Damien Touzé seront également présents. Deuxième du Ronde en 2014 et 2017 et troisième en 2015, Van Avermaet n'a pas pu participer à l'épreuve l'année dernière à cause d'une chute à Liège-Bastogne-Liège. Oliver Naesen a terminé septième pour la deuxième fois consécutive l'année dernière.

Comme dans A Travers la Flandre mercredi, Van Avermaet et Olivier Naesen seront les leaders de l'équipe. Ils ont terminé septième et dix-neuvième à Waregem. Lawrence Naesen, Dewulf et Schär étaient également présents. Van Houcke et Touzé remplaceront les Français Julien Duval et Anthony Julien.