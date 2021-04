Petit coup dur d'entrée de jeu pour Mathieu Van der Poel sur ce 105e Tour des Flandres. Le Néerlandais, parmi les favoris du jour, a perdu un équipier sur décision des commissaires de course, à environ 210 kilomètres de l'arrivée à Audenarde.

En effet, le jury de la course a décidé d'exclure du Ronde deux coureurs, Yevgeniy Fedorov (Astana) et Otto Vergaerde (Alpecin Fenix) après des gestes dangereux. Aux alentours du 20e kilomètre de course, le coureur de la formation Alpecin a volontairement bousculé du coude Fedorov, qui tentait de relancer la course après la formation de l'échappée matinale. Énervé, le Kazakh a répété le geste de son adversaire quelques secondes plus tard, sans le toucher.

Le comportement des deux coureurs a donc fait l'objet de discussions entre les commissaires, qui ont finalement décidé d'exclure Otto Vergaerde et Yevgeniy Fedorov, sans faire de différence de sanction entre les deux.

Le coureur d'Alpecin est revenu sur les faits après son exclusion. "Ce coureur d'Astana voulait encore rejoindre l'échappée et il n'était visiblement pas d'accord que je ne l'aide pas. Il a freiné brusquement et je suis presque tombé", a déclaré Vergaerde à Sporza. "Je l'ai poussé puis il est revenu vers moi et a voulu me donner un coup. C'est dommage que je dois abandonner l'équipe. J'ai réagi à son geste mais en gardant les mains sur le guidon. Le jury a sûrement voulu donner l'exemple".