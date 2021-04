Benoot, 5e du Tour des Flandres en 2015 et 10e l'année dernière, et Sören Kragh Andersen seront accompagnés des Allemands Nikias Arndt, Nico Denz et Jasha Sütterlin et les Néerlandais Nils Eekhoff et Joris Nieuwenhuis.

"Le Tour des Flandres est le deuxième monument de la saison et la plus difficile des classiques flandriennes", a reconnu Marc Reef, directeur sportif de DSM. "Comme l'année dernière, ce sera spécial de ne pas voir de fans le long de la route mais nous sommes déjà heureux de pouvoir rouler en cette période difficile. Nous voulons être agressifs et alertes dès le début de la course pour avoir un maximum de coureurs devant. L'équipe devra travailler pour amener Tiesj Benoot et Sören Kragh Andersen dans les meilleures conditions dans le final."