Le coéquipier de Greg Van Avermaet et Olivier Naesen, retardé après avoir eu un problème mécanique, a été sanctionné pour un jet de bidon interdit à environ 110 km de l'arrivée.

Schär est le troisième coureur mis hors course dans ce 105e Ronde. Dimanche matin, Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix) et le Kazakh Yevgeniy Fedorov (Astana-Premier Tech) ont été exclus de la course après avoir eu une altercation en début d'épreuve (les images à voir ici).