Caleb Ewan (Lotto Soudal) a remporté la 4e étape du Tour Down Under à Murray Bridge, vendredi en Australie.

L'Australien s'est imposé au terme de 152,8 kilomètres au départ de Norwood dans ce qui constitue la première course cycliste WorldTour de la saison 2020.

Caleb Ewan a devancé l'Italien Sam Bennett (Deceuninck - Quick Step) et le Belge Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates).

Au classement général, Richie Porte (Trek-Segafredo) reste leader.

Samedi, la 5e étape reliera Glenelg à Victor Harbor sur 149,1 km.

La 22e édition du Tour Down Under, remporté en 2018 et 2019 par le Sud-Africain Daryl Impey, se ponctuera dimanche au sommet de Willunga Hill, une côte de 2,9 km à 7,3% de moyenne.