L'Italien Elia Viviani (Deceuninck - Quick-Step) a enlevé la 1e étape du Tour Down Under, la 1e épreuve WorldTour de la saison, qui s'est déroulée mardi sur une distance de 129 km avec départ et arrivée à Adélaide, en Australie. Il a devancé au sprint l'Allemand Max Walscheid (Sunweb) et l'Italien Jakub Mareczko (CCC).

L'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain Merida) et le Sud-Africain Ryan Gibbons (Dimension Data) complètent le top 5, tandis que Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) se classe 6e et premier Belge.

Viviani, premier leader au classement général, offre ainsi un premier bouquet à son équipe Deceuninck - Quick-Step. AU général, il compte 4 secondes d'avance sur Walscheid et 5 les Australiens Patrick Bevin (CCC) et Michael Storer (Sunweb). Jasper Philipsen est 9e à 10 secondes.

Elia Viviani, 29 ans, a décroché mardi la 68e victoire de sa carrière, lui qui s'était imposé à 18 reprises la saison dernière.

La 2e étape est prévue mercredi entre Norwood et Angaston. Son parcours a été raccourci en raison des températures extrêmes attendues avec près de 40 degrés Celsius. Initialement prévue sur 149 kilomètres, elle n'en comptera désormais plus que 122,1.

Le Tour Down Under, remporté l'an dernier par le Sud-Africain Daryl Impey, se termine dimanche à Willunga Hill.