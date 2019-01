Notre compatriote avait franchi la ligne en 2e position au terme des 149,5 kilomètres entre Glenelg et Strathalbyn. Il a ensuite profité du déclassement du vainqueur australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) dont le sprint a été jugé irrégulier.

Philipsen a ainsi remporté sa première victoire en WorldTour. A l'issue du sprint samedi, il a notamment devancé le triple champion du monde slovaque Peter Sagan, 2e, et le Néerlandais Danny van Poppel, 3e. Jens Debusschere a terminé quatrième, devant Elia Viviani. Ewan n'a pas été disqualifié mais été relégué à la 83e et dernière place du peloton.

A une étape de la fin, le Néo-Zélandais Patrick Bevin (CCC) a conservé la tête du classement général malgré une chute au cours de l'étape. Il possède 7 secondes d'avance sur le Sud-Africian Daryl Impey (Mitchelton-Scott) et 16 sur l'Espagnol Luis Leon Sanchez (Astana). Dimanche, le Tour Down Under s'achèvera après les 151,5 km de la 6e étape entre McLaren Vale et le sommet de Willunga Hill.

Au début de la course, un groupe de tête s'est formé avec Jason Lea et Ayden Toovey, tous deux de l'équipe Unisa-Australia, rejoints plus tard par Clément Chevrier (AG2R La Mondiale). Leur avance a rapidement grimpé à 3:15, mais le peloton ne voulait pas les laisser rouler et même avant le sprint intermédiaire, après 47 km, ils ont été repris. Dans ce sprint intermédiaire, Daryl Impey a engrangé trois secondes devant le leader Patrick Bevin.

Le peloton n'a pas inversé le rythme et n'a laissé aucun coureur s'enfuir avant le sprint intermédiaire que Bevin a gagné devant Impey. Ce n'est qu'ensuite que les fugueurs ont eu leur chance et à 74 kilomètres de l'arrivée, Matthieu Ladagnous a ouvert les débats. Peu de temps après, le Français a été rejoint par Toovey, qui a essayé ensuite de partir seul. A environ 35 km de l'arrivée, cette tentative était avortée sous l'impulsion de la formation Jumbo-Visma.

L'équipe néerlandaise du WorldTour a reçu l'aide du Team Sky et le peloton s'est étiré. Malgré un léger retard, Impey et tous les autres hommes forts, ont réussi à revenir. Sky a encore essayé de faire la différence sans succès et à 15 km de la fin, le compte à rebours pour le sprint a été lancé. Le peloton a été surpris par une grosse chute, à 9,7 km du but. Elle a impliqué le leader du général Patrick Bevin. Le coureur de CCC s'est blessé au genou, mais est reparti avec un nouveau vélo et a rejoint le peloton grâce à l'aide de ses coéquipiers. La formation Deceuninck - Quick-Step a mené la préparation du sprint, Viviani devant avec Sagan dans la roue, suivie d'Ewan qui a été le premier à partir de loin et à sprinter vers la victoire devant Philipsen.

Cependant, après quelques minutes, le jury des commissaires a décidé de retirer la victoire à Ewan. Dans la préparation du sprint, la bataille pour prendre la roue de Sagan a été dure, épaule contre épaule. Et pour ce faire le nouveau venu de l'équipe Lotto Soudal a un peu trop poussé de la tête le jeune Philipsen, 20 ans, d'où son déclassement.