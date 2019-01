Pourtant spécialiste du contre-la-montre, en témoigne son récent titre national dans la discipline, Bevin s'est montré le plus véloce au sprint et ainsi décrocher sa 6e victoire en carrière, la première au niveau World Tour.

L'Italien Elia Viviani (Deceuninck - Quick-Step), lauréat de la première étape, a dû se contenter de la 7e place et cède donc sa tunique de leader à Bevin, 27 ans. Le tout jeune Belge Philipsen, 20 ans et déjà 6e mardi, a cette fois terminé 5e pour sa deuxième journée de course au sein de sa nouvelle équipe UAE-Emirates.

Au général, Bevin compte 5 secondes d'avance sur Viviani. Jeudi, la 3e étape verra le peloton relier Lobethla à Uraidla sur la distance de 146,2 km.

Le Tour Down Under, remporté l'an dernier par le Sud-Africain Daryl Impey, se termine dimanche à Willunga Hill.