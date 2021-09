Connaissant l’histoire d’amour entre l’arrivée à Houffalize et Tim Wellens, on pouvait légitimement imaginer que le Trudonnaire récolterait les faveurs des pronostics. Une tendance plutôt confirmée au départ à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Sauf que le Limbourgeois de chez Lotto-Soudal l’avait annoncé dans nos éditions. "La météo sera très bonne donc l’arrivée sera moins difficile. Cela ne me convient pas spécialement." (...)